По данным Минспорта 5,8 млн россиян в возрасте 15-18 лет занимались спортом в 2018-м. Это на 194 тысячи больше численности населения этого возраста

Счетная палата России во время проверки доступности для населения занятий физической культурой обнаружила завешенные данные, представленные спорта России.

«В ходе анализа были выявлены существенные расхождения данных статотчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта.

Так, базовые значения целевых показателей за 2018 год ФП «Спорт – норма жизни» расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2-2,5 раза.

Кроме того, по данным Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте 15-18 лет на 194 тысяч человек превысило фактическую численность граждан России этого возраста согласно сведениям Росстата.

Не согласованы между собой и данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в России за 2019 год», – говорится в отчете.

«Суммарная загруженность всех спортивных сооружений составила в 2019 году 10,9 млрд человеко-часов. Такую загруженность могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся физкультурой и спортом в этих спортсооружениях.

Однако, по данным Минспорта, численность занимающихся составила в 2019 году всего 58,6 млн человек. Таким образом, средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России, составляющий 72%, представляется завышенным», – отметила заместитель Председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой