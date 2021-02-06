Хабиб откроет кофейню в Махачкале

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что весной откроет кофейню в столице Дагестана.

«В «Кофемании» всегда встречают тепло. В мае месяце открою свою кофейню в Махачкале», – написал Хабиб под фотографией, на которой кофе с изображением чемпионского пояса UFC.

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Ранее Хабиб приобрел промоушен EFC, стал совладельцем мобильного оператора и запустил фитнес-приложение.

Хабиб Нурмагомедов: «Это поколение в Дагестане ничего не сделает. Надо растить новых»

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