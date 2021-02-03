Фати – лучший футболист мира до 20 лет, Кварацхелия – 34-й, украинский защитник Забарный – 23-й (L’Equipe)

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В L’Equipe вышел рейтинг лучших футболистов мира до 20 лет.

На первом месте списка форвард «Барселоны» Ансу Фати. В рейтинг попал один представитель РПЛ – грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Российских футболистов нет в топ-50, в рейтинг вошли два украинца – защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

1. Ансу Фати, Испания, «Барселона»

2. Эдуарду Камавинга, Франция, «Ренн»

3. Райан Гравенберх, Голландия, «Аякс»

4. Педри, Испания, «Барселона»

5. Джованни Рейна, США, «Боруссия» Дортмунд

6. Джуд Беллингем, Англия, «Боруссия» Дортмунд

7. Яри Версхарен, Бельгия, «Андерлехт»

8. Мэйсон Гринвуд, Англия, «Манчестер Юнайтед»

9. Букайо Сака, Англия, «Арсенал»

10. Мирон Боадю, Голландия, АЗ

...

23. Илья Забарный, Украина, «Динамо» Киев

30. Анатолий Трубин, Украина, «Шахтер»

34. Хвича Кварацхелия, Грузия, «Рубин».

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