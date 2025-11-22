Прудников о «Спартаке» против ЦСКА: «Смена тренера всегда сказывается. Игроки постараются громко заявить о себе»

Александр Прудников: смена тренера скажется на «Спартаке» в дерби с ЦСКА.

Александр Прудников высказался в преддверии сегодняшнего дерби между «Спартаком» и ЦСКА в РПЛ.

11 ноября вместо уволенного Деяна Станковича и.о. тренера красно‑белых стал Вадим Романов.

— Смена тренера вдохновит «Спартак» на подвиги в предстоящем матче?

— Это дерби — будет хороший матч. Смена тренера всегда сказывается на команде. Футболисты постараются громко заявить о себе, особенно те, кто мало играл.

Но в целом на дерби настраиваться не нужно. Игра должна получиться интересной, с полной отдачей на поле, а результат увидим по окончании встречи, — сказал бывший форвард «Спартака».