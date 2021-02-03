Семенов о Грозном: «Не понимаю, почему он вызывает у кого-то страх. Правда, у стадиона БТР всегда стоят, а так нормально»

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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о жизни в Грозном.

– Эмануэль Маммана в интервью говорил, что Грозный вызывает у него страх. Это так сработал стереотип?

– Это стопроцентно стереотип. Когда еще у меня было предложение из Грозного, то звонил ребятам и все десять раз перепроверил. Они опровергали эти слухи. Сейчас Грозный – это самое безопасное место.

Я, честно говоря, не понимаю, почему он должен вызывать у кого-то страх. Там, правда, всегда у подъезда к стадиону стоят полицейские машины и БТР. Может, это вызывает страх. Ну а так... Все нормально!

– В интервью ты говорил, что в Грозном поразила людская доброжелательность. Можешь назвать пример, когда тебя удивили местные люди?

– У нас есть одно кафе, но я там обычно счет не оплачиваю (смеется). Там пришел, покушал, а когда просишь чек – официант говорит, что за вас уже все оплатили! Люди видят, что ты футболист, и могут за тебя заплатить, – рассказал Семенов.

Эмануэль Маммана: «Грозный вызывает страх. Видно, что очень сложный город. Мне всегда не по себе, когда мы туда едем»

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