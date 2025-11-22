Доннарумма о Холанде: «Инопланетянин! Хорошо, что я с ним в одной команде – играть против него так сложно!»

Джанлуиджи Доннарумма: хорошо, что играю с Холандом, против него играть так сложно.

Джанлуиджи Доннарумма рад, что выступает с Эрлингом Холандом за одну команду – «Манчестер Сити».

«Он фантастический парень, такой спокойный, любит свою семью и проводить с ней время. Мы подружились. Эта та самая синергия, где есть просто естественное чувство. Даже когда мы играли друг против друга, мы поддерживали связь, а после игр даже часто общались.

Потом у меня появилась возможность приехать сюда, он написал мне. Он сильно настаивал на том, чтобы я приехал, и я очень ему за это благодарен. Он по-настоящему отличный друг, и хорошо, что я играю с ним, ведь против него играть так сложно! Он инопланетянин!» – сказал вратарь «Манчестер Сити ».