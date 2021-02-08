Australian Open. 3-й круг. Медведев играет с Краиновичем, Рублев встретится с Лопесом, Хачанов – с Берреттини

В шестой день Australian Open за выход в 1/8 финала играют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поборется с Кэмероном Норри, а полуфиналист-2019 Стефанос Циципас – с Микаэлем Имером.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
8 – 21 февраля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 450 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 13 февраля, 05.26
- Дата проведения
- 13 февраля, 06.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 09.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 07.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.47
- Дата проведения
- 13 февраля, 05.07