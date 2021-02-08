Australian Open. 3-й круг. Медведев играет с Краиновичем, Рублев встретится с Лопесом, Хачанов – с Берреттини

В шестой день Australian Open за выход в 1/8 финала играют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поборется с Кэмероном Норри, а полуфиналист-2019 Стефанос Циципас – с Микаэлем Имером.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг