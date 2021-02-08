Australian Open. 3-й круг. Медведев играет с Краиновичем, Рублев встретится с Лопесом, Хачанов – с Берреттини

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В шестой день Australian Open за выход в 1/8 финала играют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поборется с Кэмероном Норри, а полуфиналист-2019 Стефанос Циципас – с Микаэлем Имером.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Филип Краинович (Сербия) Даниил Медведев (Россия)
3:6|3:6|1:0
Дата проведения
13 февраля, 05.26
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
13 февраля, 06.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
13 февраля, 09.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
13 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
13 февраля, 07.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
13 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Раду Албот (Молдова)
6:1|5:7|4:3
Дата проведения
13 февраля, 04.47
Онлайн матча

 

Ллойд Харрис (ЮАР) Маккензи МакДональд (США)
6:7|1:6|1:1
Дата проведения
13 февраля, 05.07
Онлайн матча

 

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