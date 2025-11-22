  • Спортс
  Петров о «жестком» футболе «Балтики»: «Не обращаем внимания на критиков. В середине 1-го круга поняли, что можем конкурировать со всеми в РПЛ»
Петров о «жестком» футболе «Балтики»: «Не обращаем внимания на критиков. В середине 1-го круга поняли, что можем конкурировать со всеми в РПЛ»

Максим Петров: в 1-м круге поняли, что «Балтика» может конкурировать со всеми в РПЛ.

Максим Петров высказался о стиле игры «Балтики». После первого круга калининградский клуб занимает в РПЛ 5-е место.

— Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?

— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это — результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.

— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любому сопернику.

— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.

— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость...

— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.

— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому сопернику в РПЛ?

— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.

Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время, – сказал хавбек «Балтики».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
