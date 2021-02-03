«Тамбов» получит 300 млн рублей для доигровки сезона. РФС и РПЛ договорились о финансировании («Мутко против»)

и договорились о финансировании «Тамбова», утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Клуб получит около 300 млн рублей, что позволит ему доиграть сезон и не обанкротиться.

Руководство «Тамбова» должно сократить долги до 250 миллионов рублей при имеющейся задолженности в 550 миллионов. На данный момент клубу удалось договориться с кредиторами и рядом поставщиков о серьезном сокращении задолженности.

Как именно выживет «Тамбов»: доиграют сезон на 120 млн рублей, другие клубы дадут игроков и будут сами им платить