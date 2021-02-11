Александр Тихонов: «Кто ответственен за результаты наших биатлонистов? Кремль!»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление российских спортсменов в спринте на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

Лучшим стал Эдуард Латыпов, у которого 10-е место.

«Понятно, что Александр Логинов не готов, не его ход. Самое противное то, что мы не знаем, что они делали до турнира. Эти губерниевские болваны вместо того, чтобы называть Владимира Аликина алкашом и слабаком – с ним бы посоветовались или со мной.

Не дай бог, если у Эдуарда Латыпова проблема финишного круга станет хронической болезнью. Этот круг должен быть самым быстрым. Он проиграл медаль, ему надо было спокойнее начинать, в 10-15 секундах от лидера в начале, но это летом отрабатывается. Начни чуть спокойнее и все.

Бабиков брали для эстафеты, зачем его тащить вообще? Возьмите молодых. У них уже лоб синий, а они все по этим граблям ходят. Елисеев пропускал эстафету, но ничего не показал. Но они все равно продолжают тренироваться, а не энергию накапливают. Вот что страшно! Лыжные тренеры, как Юрий Каминский уже приходили и ничего не добивались.

Девочек видел на стрельбище и там же Михаил Шашилов (старший тренер женской сборной России – Sports.ru). На него смотреть противно — двух слов связать не может!

Кто ответственен за эти результаты? Кремль!» – рассказал Тихонов.

Всего два года назад Латыпов вышел на гонку без лыж (99-е место), теперь он наш джокер на ЧМ. Без промаха взял бы медаль

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