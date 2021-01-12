Месси дисквалифицирован на 2 матча, «Локо» расстался с Райковичем, «Лестер» прихлопнул «Челси», Кокорин – приоритет «Фиорентины», поражение «Дортмунда» и другие новости утра

1. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на 2 матча за удар игрока «Атлетика» по голове. Он пропустит игры с «Корнельей» в Кубке Испании и с «Эльче» в Ла Лиге.

2. Трансферные новости. «Локомотив» и Райкович расторгли контракт. С ним в составе клуб ни разу не выиграл в 9 матчах. Манджукич перешел в «Милан». Контракт – на полгода.

Кокорин – приоритетный вариант для «Фиорентины», пишет Джанлука Ди Марцио. «Реал» уверен, что «ПСЖ» потребует 150 млн евро за Мбаппе. Клуб не готов столько платить. Алаба еще не договорился с «Реалом» и общается с «Барсой», «Сити», «МЮ» и «ПСЖ». «Краснодар» интересуется Диа из «Реймса». Он и Мбаппе лидируют по голам в Лиге 1. Эдегор попросил «Реал» отпустить его в аренду.

3. «Лестер» победил «Челси» (2:0) и поднялся на промежуточное 1-е место в АПЛ.

Тимо Вернер не забивает 11 матчей в АПЛ. У него 1 гол в 15 последних играх за «Челси».

4. КХЛ. ЦСКА выиграл у «Спартака», СКА победил «Автомобилист», «Трактор» уступил «Авангарду».

5. Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят ЧМ-2021 в Стокгольме.

Косторная, Трусова, Самарин, Загорски и Гурейро выступят на командном турнире сборной России в Москве.

6. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило против идеи «Уфы» с допуском на футбол с антиковидными паспортами: «Нельзя делить людей и предоставлять преференции переболевшим или привитым».

7. «Боруссия» Дортмунд проиграла «Байеру» (1:2), потерпев 6-е поражение в сезоне Бундеслиги. Другие результаты дня – тут.

8. НХЛ. Гол Малкина, прервавшего серию без очков, помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон», «Флорида» победила «Чикаго» в первом матче Бобровского в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может остаться в клубе. Ожидается, что не уйдет и глава селекции Мовсесьян.

10. Хоккейный ЧМ-2021 нельзя провести в России из-за санкций WADA, пояснил президент ИИХФ Рене Фазель.

11. Игроки «Барсы» были недовольны комментарием Гризманна о плохой игре в обороне после Суперкубка, утверждает Cadena SER.

12. «Рома» вылетела из Кубка Италии в 1/8 финала, заработав два удаления в дополнительное время и проиграв «Специи» (2:4).

13. Два лыжника могут потерять пальцы из-за обморожения на марафоне La Diagonela. Спортсмены бежали в минус 28 градусов.

14. Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев был госпитализирован, по-видимому, с коронавирусом. Жена экс-футболиста сообщила, что у него обширное поражение легких.

15. Сотни болельщиков с дальтонизмом пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» – «МЮ». Хозяева играли в красном, гости – в темно-зеленом.

16. Вратарь «Виннипега» Михаил Бердин сделал репост о Навальном: «Жить нужно так, чтобы из-за тебя разворачивали самолеты».

Цитаты дня.

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