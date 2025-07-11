Шченсны о «Золотом мяче»: «Если выбирать лучшего игрока Европы или мира – это Педри»

Войчех Шченсны отдал бы «Золотой мяч» Педри.

– Если бы я мог отдать кому-то «Золотой мяч», то выбрал бы Педри, потому что он чаще всех производил на меня наиболее впечатление.

– Зависит от того, как оценивать. Если бы мне нужно было выбрать лучшего игрока Европы или мира, я бы назвал Педри.

Но с точки зрения шоу, которым должен быть футбол, и того, как мотивировать молодежь заниматься им, то есть другие... – сказал голкипер «Барселоны» в интервью YouTube-каналу Foot Truck.