Шченсны о «Золотом мяче»: «Если выбирать лучшего игрока Европы или мира – это Педри»
Войчех Шченсны отдал бы «Золотой мяч» Педри.
– Если бы я мог отдать кому-то «Золотой мяч», то выбрал бы Педри, потому что он чаще всех производил на меня наиболее впечатление.
– Зависит от того, как оценивать. Если бы мне нужно было выбрать лучшего игрока Европы или мира, я бы назвал Педри.
Но с точки зрения шоу, которым должен быть футбол, и того, как мотивировать молодежь заниматься им, то есть другие... – сказал голкипер «Барселоны» в интервью YouTube-каналу Foot Truck.
Кто должен заменить «Торпедо»?12584 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Truck
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