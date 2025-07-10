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«Спартак» предложил за Коко 10 млн евро. «Торино» хочет больше, но настроен на заключение сделки (Иван Карпов)

«Торино» готов обсуждать трансфер Сауля Коко со «Спартаком».

Сообщалось, что первое предложение красно-белых было отклонено, а итальянский клуб рассчитывает выручить 14-15 млн евро плюс бонусы.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московская команда предприняла попытку купить 26-летнего полузащитника за 10 млн евро. Этого недостаточно, но туринцы настроены заключить сделку и ждут еще одно предложение. 

Подчеркивается, что из всех целей «Спартака» именно Коко ближе всех к переходу.

Кто должен заменить «Торпедо»?11499 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoСпартак
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деньги
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Иван Карпов
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