«Спартак» предложил за Коко 10 млн евро. «Торино» хочет больше, но настроен на заключение сделки (Иван Карпов)

«Торино» готов обсуждать трансфер Сауля Коко со «Спартаком».

Сообщалось, что первое предложение красно-белых было отклонено, а итальянский клуб рассчитывает выручить 14-15 млн евро плюс бонусы.

По данным инсайдера Ивана Карпова, московская команда предприняла попытку купить 26-летнего полузащитника за 10 млн евро. Этого недостаточно, но туринцы настроены заключить сделку и ждут еще одно предложение.

Подчеркивается, что из всех целей «Спартака» именно Коко ближе всех к переходу.