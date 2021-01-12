Месси дисквалифицирован на 2 матча за удар игрока «Атлетика» по голове

Теги Барселона Атлетик Лионель Месси Ла Лига Кубок Испании дисквалификации Суперкубок Испании Эльче Хесус Хиль Мансано Корнелья Асьер Вильялибре Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дисквалифицирован на 2 матча Комитетом по проведению соревнований после удаления в игре за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).

Аргентинец пропустит матчи с «Корнельей» в Кубке Испании и с «Эльче» в Ла Лиге.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано показал Месси красную карточку на 120-й минуте за удар сзади по голове нападающего Асьера Вильялибре. Месси получил первую красную карточку за 753 матча в футболке «блауграны».

По регламенту Месси мог пропустить от 4 до 12 игр, если бы его удар признали агрессивным поведением. Судья не указал в протоколе, что форвард «Барсы» проявил агрессию.

Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)

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