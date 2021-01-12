Месси дисквалифицирован на 2 матча за удар игрока «Атлетика» по голове

Нападающий «Барселоны» дисквалифицирован на 2 матча Комитетом по проведению соревнований после удаления в игре за против (2:3).

Аргентинец пропустит матчи с «Корнельей» в Кубке Испании и с в .

Главный арбитр показал Месси красную карточку на 120-й минуте за удар сзади по голове нападающего . Месси получил первую красную карточку за 753 матча в футболке «блауграны».

По регламенту Месси мог пропустить от 4 до 12 игр, если бы его удар признали агрессивным поведением. Судья не указал в протоколе, что форвард «Барсы» проявил агрессию.

Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)