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«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)

Морган Гиббс-Уайт может перейти в «Тоттенхэм».

Daily Mail сообщает, что лондонцы пытаются приобрести полузащитника «Ноттингем Форест». Они рассчитывают купить 25-летнего англичанина за 60 млн фунтов.

Также «Тоттенхэм» сделал запрос по полузащитнику «Брентфорда» Йоану Висса, но платить больше 35 млн фунтов за него не хочет.

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«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМорган Гиббс-Уайт
logoТоттенхэм
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logoНоттингем Форест
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