«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)
Морган Гиббс-Уайт может перейти в «Тоттенхэм».
Daily Mail сообщает, что лондонцы пытаются приобрести полузащитника «Ноттингем Форест». Они рассчитывают купить 25-летнего англичанина за 60 млн фунтов.
Также «Тоттенхэм» сделал запрос по полузащитнику «Брентфорда» Йоану Висса, но платить больше 35 млн фунтов за него не хочет.
Кто должен заменить «Торпедо»?9790 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости