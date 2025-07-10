«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)

Морган Гиббс-Уайт может перейти в «Тоттенхэм».

Daily Mail сообщает, что лондонцы пытаются приобрести полузащитника «Ноттингем Форест ». Они рассчитывают купить 25-летнего англичанина за 60 млн фунтов.

Также «Тоттенхэм » сделал запрос по полузащитнику «Брентфорда » Йоану Висса , но платить больше 35 млн фунтов за него не хочет.