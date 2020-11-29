Шмурнов о Навальном: «Патриот России, мужественный человек и сильный политик. Желаю с честью выйти из нового круга ада»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мыслями по поводу оппозиционного политика Алексея Навального.
«Много лет слежу за Алексеем Навальным, уважаю его, поддерживаю и, конечно, не могу сейчас не высказаться. Не стану углубляться в юридические тонкости, не имея подходящего образования. И политических заявлений тоже делать не буду. Просто выражу поддержку Алексею и его семье.
Ни один поступок Алексея не изменил моего мнения о том, что это мужественный человек, сильный политик и патриот России.
Желаю Алексею Анатольевичу с честью выйти из нового круга ада. И насчет семьи. Мы с Навальным примерно одного поколения, наши семьи имеют похожий состав.
Наблюдать за тем, как его семья прочна, как она поддерживает Алексея в тяжелейшие моменты – повод для сильных чувств. Лидер, пусть не всего общества, но немалой его части, должен быть примером в базовых вещах. В том числе – в семейных отношениях. Алексею это удается! Держитесь!» – написал Шмурнов.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».
При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.