Шмурнов о Навальном: «Патриот России, мужественный человек и сильный политик. Желаю с честью выйти из нового круга ада»

Комментатор поделился мыслями по поводу оппозиционного политика Алексея Навального.

«Много лет слежу за , уважаю его, поддерживаю и, конечно, не могу сейчас не высказаться. Не стану углубляться в юридические тонкости, не имея подходящего образования. И политических заявлений тоже делать не буду. Просто выражу поддержку Алексею и его семье.

Ни один поступок Алексея не изменил моего мнения о том, что это мужественный человек, сильный политик и патриот России.

Желаю Алексею Анатольевичу с честью выйти из нового круга ада. И насчет семьи. Мы с Навальным примерно одного поколения, наши семьи имеют похожий состав.

Наблюдать за тем, как его семья прочна, как она поддерживает Алексея в тяжелейшие моменты – повод для сильных чувств. Лидер, пусть не всего общества, но немалой его части, должен быть примером в базовых вещах. В том числе – в семейных отношениях. Алексею это удается! Держитесь!» – написал Шмурнов.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.