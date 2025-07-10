Белоус о новом лимите на легионеров: «Благими намерениями вымощена дорога в ад. Нужно щадяще подходить к клубам и акционерам, которые вкладывают в футбол свои деньги»

Юрий Белоус призвал осторожнее вводить новый лимит на легионеров в Мир РПЛ.

«Ужесточение лимита на легионеров нужно разбить на несколько лет. Максимальная длительность контрактов футболистов составляет пять лет, поэтому лимит в виде 10 иностранцев в заявке и пяти на поле должен появиться через пять лет. Каждый год нужно немного уменьшать количество легионеров на поле и в заявке, чтобы для клубов эти изменения прошли не так болезненно.

В данной ситуации нужно щадяще подходить к клубам и акционерам, которые вкладывают в футбол свои деньги. Такие инициативы благие, но благими намерениями вымощена дорога в ад», – сказал бывший генеральный директор «Ростова » и экс-вице-президент «Локомотива ».

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)