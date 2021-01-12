«Локомотив» и Райкович расторгли контракт. С ним в составе клуб ни разу не выиграл в 9 матчах

объявил о расторжении контракта с защитником по обоюдному согласию сторон.

«Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

31-летний игрок перешел в московский клуб летом 2020 года в качестве свободного агента. Серб провел 9 игр за клуб во всех турнирах, ни в одной из них «Локомотив» не победил.

В нынешнем сезоне он провел в 5 матчей, получив 2 желтые и 1 красную карточку. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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