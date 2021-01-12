Жена Малафеева: «Мужа будем отправлять в больницу. Одно легкое поражено на 40%, другое – на 65-70%»

Бывший вратарь и сборной России Вячеслав Малафеев будет госпитализирован, сообщила его жена Екатерина.

«Мужа будем отправлять в больницу. Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение.

Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сказала жена Малафеева в сторис инстаграма, отметив, что у Вячеслава температура 38 градусов.

Супруга экс-футболиста не озвучила диагноз, однако ранее в инстаграме она писала, что их сын Алекс бессимптомно болеет коронавирусом.