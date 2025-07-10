Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»

Лука Модрич назвал главным моментом в «Реале» победу в Лиге чемпионов в 2014-м.

«Трудно выбрать один момент среди множества прекрасных мгновений, которые я здесь пережил, но я всегда выделяю и хочу вспомнить «Десиму», потому что именно тогда все началось. Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.

Я всегда упоминаю «Десиму», потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально отражает, что такое «Реал Мадрид », – сказал покидающий «Реал» полузащитник.