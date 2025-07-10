  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»
69

Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»

Лука Модрич назвал главным моментом в «Реале» победу в Лиге чемпионов в 2014-м.

«Трудно выбрать один момент среди множества прекрасных мгновений, которые я здесь пережил, но я всегда выделяю и хочу вспомнить «Десиму», потому что именно тогда все началось. Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.

Я всегда упоминаю «Десиму», потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально отражает, что такое «Реал Мадрид», – сказал покидающий «Реал» полузащитник.

Кто должен заменить «Торпедо»?12582 голоса
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoЛука Модрич
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Модрич провел последний матч за «Реал». 39-летний хавбек перейдет в «Милан»
589 июля, 21:33
Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»
97 июля, 12:58
Спортивный директор «Милана» о Модриче: «В прошлогодней команде не было четкого лидерства. Составу нужен игрок такого калибра, он важная фигура в футболе и хочет соревноваться»
1330 июня, 11:54
Главные новости
Директор «Торпедо» Синяев о решении играть в Первой лиге: «Еще не получили ответа от совета директоров клуба. Сегодня он будет»
13 минут назад
«Торпедо» начнет сезон в Первой лиге и планирует играть на «Арене Химки» («Матч ТВ»)
3428 минут назад
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
сегодня, 07:00Тесты и игры
«Торпедо» исключили из РПЛ, «Оренбург» или «Урал» займут его место, Fan ID не отменят, Анисимова не пустила Соболенко в финал «Уимблдона», академия Плющенко просит 22,5 млн рублей и другие новости
19сегодня, 06:15
Мойзес об истекающем контракте с ЦСКА: «Интерес должен идти в первую очередь от клуба. Не буду ломиться в дверь»
27сегодня, 05:41
«Реал» продаст 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 6 млн евро и 50% от перепродажи
13сегодня, 05:28
Самый яркий гол в истории РПЛ, который не был забит: в 2002-м Семшов пожалел «Спартак» из-за лежащего соперника
сегодня, 05:00Спецпроект
Венгер – Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»
89сегодня, 04:20
Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» из «Ромы» за 300 000 евро. Презентацию хавбека посетили более 50 тысяч болельщиков
40сегодня, 03:39Фото
«Я не сторонник Fan ID, но потратить 10-15 минут на оформление не так сложно». Дьяков о карте болельщика
84сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
У Эндрика рецидив травмы. Форвард «Реала» пропустит несколько недель
1 минуту назад
Червиченко об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Нужно проверять другие клубы и судей на предмет коррупции. Это шанс на очищение нашего футбола и его прогресс»
641 минуту назад
Яшари отказал «Интеру» и хочет только в «Милан». «Нерадзурри» предложили 22 млн евро и Станковича за другого игрока «Брюгге» – Ордоньеса
2сегодня, 07:07
Мусаев о проблемах «Краснодара» с логистикой: «Если есть выбор между нами и местом, где работает аэропорт, футболист выберет более комфортные условия. Знаю такие случаи. Играем и не ноем»
8сегодня, 06:49
Тукманов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Санкции преждевременны. Соболев и Скородумов еще не признаны виновными судом»
10сегодня, 06:32
«Милан» рассматривает трансфер Шика. Форвард «Байера» – второй бомбардир Бундеслиги-2024/25
5сегодня, 06:17
Мостовой против 15 клубов в РПЛ: «А если завтра еще кто-то закончит существование, 14 оставим? Страна огромная, должно быть минимум 18»
12сегодня, 05:55
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Родиной», «Акрон» против «СКА Хабаровск»
3сегодня, 05:08
«Сочи» включился в борьбу за Мухина. Сообщалось, что хавбека ЦСКА хочет арендовать «Ростов»
7сегодня, 04:52
Исполком РФС учтет позицию РПЛ перед решением по замене «Торпедо»
14сегодня, 04:36