Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»
Лука Модрич назвал главным моментом в «Реале» победу в Лиге чемпионов в 2014-м.
«Трудно выбрать один момент среди множества прекрасных мгновений, которые я здесь пережил, но я всегда выделяю и хочу вспомнить «Десиму», потому что именно тогда все началось. Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.
Я всегда упоминаю «Десиму», потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально отражает, что такое «Реал Мадрид», – сказал покидающий «Реал» полузащитник.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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