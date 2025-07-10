«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов купил Кудуса у «Вест Хэма»
«Тоттенхэм» объявил о приобретении Мохаммеда Кудуса.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» продал полузащитника за 55 млн фунтов. Футболист сборной Ганы заключил со «шпорами» контракт на шесть лет.
За «Тоттенхэм» Кудус будет выступать под 20-м номером.
В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
Кто должен заменить «Торпедо»?12567 голосов
«Оренбург»
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Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
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