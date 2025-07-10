«Тоттенхэм» за 55 млн фунтов купил Кудуса у «Вест Хэма»

«Тоттенхэм» объявил о приобретении Мохаммеда Кудуса.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «Вест Хэм » продал полузащитника за 55 млн фунтов. Футболист сборной Ганы заключил со «шпорами» контракт на шесть лет.

За «Тоттенхэм » Кудус будет выступать под 20-м номером.

В минувшем сезоне Мохаммед провел в АПЛ 32 игры и забил 5 голов, а также сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .

Фото: tottenhamhotspur.com