«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Истанбулу»

Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в Турции.

«Рома » отдала бывшего нападающего «Ростова» в аренду «Истанбулу » до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа 30-летнего футболиста сборной Узбекистана.

В минувшем сезоне Шомуродов провел 27 игр в Серии А и забил 4 гола. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .

Изображение: ibfk.com.tr

Шомуродов близок к аренде в «Истанбул» из «Ромы» за 3 млн евро с обязательством выкупа за 2,7 млн. Форвард подпишет контракт по схеме «2+1»