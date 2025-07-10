«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Истанбулу»
Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в Турции.
«Рома» отдала бывшего нападающего «Ростова» в аренду «Истанбулу» до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа 30-летнего футболиста сборной Узбекистана.
В минувшем сезоне Шомуродов провел 27 игр в Серии А и забил 4 гола. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Изображение: ibfk.com.tr
Шомуродов близок к аренде в «Истанбул» из «Ромы» за 3 млн евро с обязательством выкупа за 2,7 млн. Форвард подпишет контракт по схеме «2+1»
Кто должен заменить «Торпедо»?12580 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Истанбула»
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