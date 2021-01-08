Алаба еще не договорился с «Реалом» и общается с «Барсой», «Сити», «МЮ» и «ПСЖ» (Sky Sport)

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Защитник «Баварии» Давид Алаба еще не договорился о переходе в мадридский «Реал», утверждает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По данным источника, решение о том, где игрок продолжит карьеру, еще не принято. Это произойдет весной – в апреле-мае.

«Реал» сделал игроку крупное предложение, однако контракт между Алабой и мадридским клубом не согласован. Футболист ведет переговоры с «Реалом», «Барселоной», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Агент Алабы, Пини Захави, намерен дождаться результатов выборов президента «Барселоны». Если на них победит Жоан Лапорта, друг Захави, агент начнет переговоры с ним по поводу перехода футболиста в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет 4-летний контракт с «Реалом». Он будет зарабатывать в Мадриде около 11 млн евро.

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