Алаба еще не договорился с «Реалом» и общается с «Барсой», «Сити», «МЮ» и «ПСЖ» (Sky Sport)

Защитник «Баварии» еще не договорился о переходе в мадридский «Реал», утверждает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

По данным источника, решение о том, где игрок продолжит карьеру, еще не принято. Это произойдет весной – в апреле-мае.

«Реал» сделал игроку крупное предложение, однако контракт между Алабой и мадридским клубом не согласован. Футболист ведет переговоры с «Реалом», «Барселоной», , и .

Агент Алабы, , намерен дождаться результатов выборов президента «Барселоны». Если на них победит , друг Захави, агент начнет переговоры с ним по поводу перехода футболиста в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет 4-летний контракт с «Реалом». Он будет зарабатывать в Мадриде около 11 млн евро.