«Милану» интересны Джексон из «Челси» и лучший бомбардир лиги Бельгии Арокодаре, но главная цель – Бонифасе (Sportitalia)

«Милан» хочет приобрести Виктора Бонифасе.

По данным Sportitalia, нападающий «Байера » считается главной целью «россонери», однако за него придется заплатить существенную сумму.

Также итальянский клуб изучает возможность подписания Николаса Джексона из «Челси ». Лучший бомбардир чемпионата Бельгии Толу Арокодаре («Генк ») предложен как запасной вариант.

Бонифасе забил в Бундеслиге-2024/25 8 голов в 19 играх. Джексон отличился 10 раз в 30 турах АПЛ . На счету Арокодаре 21 мяч в 40 играх лиги Бельгии.