Алиев, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на командном турнире сборной России в Москве

В Москве с 5 по 7 февраля пройдет новый командный турнир сборной России по фигурному катанию. Sports.ru представляет предварительный состав участников.

Командный турнир в Москве

Предварительный состав участников

Женщины: , , , , Дарья Усачева, .

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин.

ПРИМЕЧАНИЕ: составы обновляются.