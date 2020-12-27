Алиев, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на командном турнире сборной России в Москве

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В Москве с 5 по 7 февраля пройдет новый командный турнир сборной России по фигурному катанию. Sports.ru представляет предварительный состав участников.

Командный турнир в Москве

Предварительный состав участников

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин.

ПРИМЕЧАНИЕ: составы обновляются.

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