Алиев, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин выступят на командном турнире сборной России в Москве

В Москве с 5 по 7 февраля пройдет новый командный турнир сборной России по фигурному катанию. Sports.ru представляет предварительный состав участников.
Командный турнир в Москве
Предварительный состав участников
Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин.
ПРИМЕЧАНИЕ: составы обновляются.