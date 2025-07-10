Канчельскис о Сперцяне: «Почему за столько сезонов агенты его никуда не продали? Было бы предложение – он бы уже в другой лиге играл. Хватит обманывать самих себя. Сказки каждый день читаем»

Андрей Канчельскис не верит, что Эдуардом Сперцяном интересуются из-за рубежа.

«Сказки можно каждый день читать. Если бы было предложение, он, наверное, бы уже играл в другом чемпионате.

Почему за столько сезонов агенты Сперцяна его никуда не продали? Если есть предложение, собираешь вещи – и на вокзал быстренько. А мы, получается, сказки каждый день читаем.

Хватит обманывать самих себя. Если есть интерес – переходите, и не надо ничего придумывать.

Как только у меня было предложение от «Манчестер Юнайтед », я сразу же уехал. Собрал вещи и убежал. То там его хотят, то там...

Если у этих агентов есть дети, то им надо прийти домой и сказки читать», – сказал бывший полузащитник «МЮ».