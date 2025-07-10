Канчельскис о Сперцяне: «Почему за столько сезонов агенты его никуда не продали? Было бы предложение – он бы уже в другой лиге играл. Хватит обманывать самих себя. Сказки каждый день читаем»
Андрей Канчельскис не верит, что Эдуардом Сперцяном интересуются из-за рубежа.
«Сказки можно каждый день читать. Если бы было предложение, он, наверное, бы уже играл в другом чемпионате.
Почему за столько сезонов агенты Сперцяна его никуда не продали? Если есть предложение, собираешь вещи – и на вокзал быстренько. А мы, получается, сказки каждый день читаем.
Хватит обманывать самих себя. Если есть интерес – переходите, и не надо ничего придумывать.
Как только у меня было предложение от «Манчестер Юнайтед», я сразу же уехал. Собрал вещи и убежал. То там его хотят, то там...
Если у этих агентов есть дети, то им надо прийти домой и сказки читать», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Кто должен заменить «Торпедо»?9793 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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