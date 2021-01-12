Алексей Березуцкий может остаться в ЦСКА. Глава селекции Мовсесьян не уйдет из клуба («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия отставки Андрей Мовсесьян Чемпионат.com Футбол

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий может остаться в клубе, несмотря на разногласия с руководством.

Также в ЦСКА останется глава селекции Андрей Мовсесьян.

«В ЦСКА высоко ценят свои кадры, поэтому не разбрасываются ими.

Сейчас в клубе видят, что на определенных сотрудников идет массированная информационная атака от людей, ангажированных с определенными агентскими группами», – сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Березуцкий намерен уйти из клуба. Экс-защитник армейцев имеет разногласия с генеральным директором клуба Романом Бабаевым по поводу развития детско-юношеского футбола.

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