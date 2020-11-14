«Реал» уверен, что «ПСЖ» потребует 150 млн евро за Мбаппе. Клуб не готов столько платить

В «Реал» считают, что приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе будет проблематично.
В мадридском клубе убеждены, что парижане потребуют за футболиста около 150 млн евро.
«Реал» не сможет удовлетворить такие требования, сообщает в передаче Jugones на El Chiringuito журналист Хосе Педрероль.
Об интересе «Мадрида» к французу известно уже давно. Срок действующего контракта игрока с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
В этом сезоне футболист забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач в 16 играх Лиги 1. Его полную статистику можно найти здесь.