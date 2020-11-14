«Реал» уверен, что «ПСЖ» потребует 150 млн евро за Мбаппе. Клуб не готов столько платить

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «Реал» считают, что приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе будет проблематично.

В мадридском клубе убеждены, что парижане потребуют за футболиста около 150 млн евро.

«Реал» не сможет удовлетворить такие требования, сообщает в передаче Jugones на El Chiringuito журналист Хосе Педрероль.

Об интересе «Мадрида» к французу известно уже давно. Срок действующего контракта игрока с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач в 16 играх Лиги 1. Его полную статистику можно найти здесь.

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