«Реал» уверен, что «ПСЖ» потребует 150 млн евро за Мбаппе. Клуб не готов столько платить

В «Реал» считают, что приобрести нападающего «ПСЖ» будет проблематично.

В мадридском клубе убеждены, что парижане потребуют за футболиста около 150 млн евро.

«Реал» не сможет удовлетворить такие требования, сообщает в передаче Jugones на El Chiringuito журналист Хосе Педрероль.

Об интересе к французу известно уже давно. Срок действующего контракта игрока с истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач в 16 играх Лиги 1. Его полную статистику можно найти здесь.