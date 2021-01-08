Гридасов о фильмах про спорт в России: «Очень плохо. Продюсеры считают зрителей за говно»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Валерий Харламов Иван Едешко Анатолий Тарасов Эдуард Стрельцов Морис Ришар Владимир Кондрашин Станислав Гридасов Данила Козловский Движение вверх (фильм, 2017) брань фильмы Футбол

Основатель Sports.ru, журналист Станислав Гридасов в интервью Sports.ru высказался о современных российских фильмах на спортивную тему.

– Ты смотрел фильм «Стрельцов», который недавно вышел? 

– Я не собирался его смотреть, но меня вытащил Миша Моссаковский для своего ютуб-канала – делал фильм о фильме. 

Это отдельная большая тема – про современное спортивное кино в России. Если вкратце, это очень плохо с точки зрения качества: сценарий, режиссура, актерская игра. И этот фильм имеет нулевое отношение к истории Стрельцова. Случайное совпадение фамилий. 

Это очень характерно и показывает, как наши продюсеры относятся не только к историям спортсменов, но и к истории нашей страны. Да и к зрителям – они нас считают за говно. Готовы снять любое говно, лишь бы мы принесли свои деньги. 

– «Легенда №17» и «Движение вверх» с точки зрения человека, который занимается историей, – полная фигня? 

– Историков часто упрекают за излишний буквализм, что мы якобы придираемся к мелочам: здесь неправильная форма, тут машина не той марки, здесь клюшка не такая и так далее. Но проблема в том, что в этих фильмах вранье не только в мелочах, но и в масштабных вещах. 

Есть мелкие небрежности – от лени, от того, что наплевать. Например, в «Движении вверх» Иван Едешко тренируется в майке минской команды РТИ, а РТИ в тот момент вообще не было, был минский «Спартак». Проверяется в два клика.

Но главное, что в этих фильмах Советский Союз – это не Советский Союз. Это просто карикатура. А советский спорт – это не советский спорт. Это не характеры Харламова, Стрельцова, Тарасова, Кондрашина. Это другие люди, с другой судьбой, другой манерой речи и другим поведением. То есть совсем другая натура. Чистое фэнтези. 

Здесь нет разницы: Козловский мог играть Стрельцова, а Петров мог играть Харламова – ничего бы не изменилось. 

– Как ты это объясняешь? Вот в Канаде сняли «Мориса Ришара» – и там все здорово не только с точки зрения кино, но и истории. 

– Если вкратце, то у нас а) не умеют, б) плюют. Морису Ришару ведь тоже можно было придумать какую-нибудь автомобильную катастрофу или развод для пущей слезы. Но они же себе этого не позволяют.

Фильм про Мориса Ришара совпадает с описанием «Википедии», но его интересно смотреть. Морис Ришар там настоящий, живой – и за ним хочется следить. 

То же самое можно было сделать про Харламова. Но, во-первых, они не ставят перед собой такую задачу, а во-вторых, их в глубине не интересуют ни Харламов, ни Стрельцов. Их интересует набор сценарных ходов и кнопок. Они их нажимают – и люди хотят прийти в кино и заплатить деньги. Тут человек должен засмеяться, тут – заплакать, так это и работает. 

Многие ходы заимствованы из американского кино. Некоторые сцены в «Легенде №17» полностью повторяют сцены американского фильма «Чудо». У BadComedian все это отлично отражено в ролике про «Движение вверх», – сказал Гридасов.

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