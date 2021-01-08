Гридасов о фильмах про спорт в России: «Очень плохо. Продюсеры считают зрителей за говно»

Основатель Sports.ru, журналист в интервью Sports.ru высказался о современных российских фильмах на спортивную тему.

– Ты смотрел фильм «Стрельцов», который недавно вышел?

– Я не собирался его смотреть, но меня вытащил Миша Моссаковский для своего ютуб-канала – делал фильм о фильме.

Это отдельная большая тема – про современное спортивное кино в России. Если вкратце, это очень плохо с точки зрения качества: сценарий, режиссура, актерская игра. И этот фильм имеет нулевое отношение к истории Стрельцова. Случайное совпадение фамилий.

Это очень характерно и показывает, как наши продюсеры относятся не только к историям спортсменов, но и к истории нашей страны. Да и к зрителям – они нас считают за говно. Готовы снять любое говно, лишь бы мы принесли свои деньги.

– «Легенда №17» и «Движение вверх» с точки зрения человека, который занимается историей, – полная фигня?

– Историков часто упрекают за излишний буквализм, что мы якобы придираемся к мелочам: здесь неправильная форма, тут машина не той марки, здесь клюшка не такая и так далее. Но проблема в том, что в этих фильмах вранье не только в мелочах, но и в масштабных вещах.

Есть мелкие небрежности – от лени, от того, что наплевать. Например, в «Движении вверх» Иван Едешко тренируется в майке минской команды РТИ, а РТИ в тот момент вообще не было, был минский «Спартак». Проверяется в два клика.

Но главное, что в этих фильмах Советский Союз – это не Советский Союз. Это просто карикатура. А советский спорт – это не советский спорт. Это не характеры Харламова, Стрельцова, Тарасова, Кондрашина. Это другие люди, с другой судьбой, другой манерой речи и другим поведением. То есть совсем другая натура. Чистое фэнтези.

Здесь нет разницы: Козловский мог играть Стрельцова, а Петров мог играть Харламова – ничего бы не изменилось.

– Как ты это объясняешь? Вот в Канаде сняли «Мориса Ришара» – и там все здорово не только с точки зрения кино, но и истории.

– Если вкратце, то у нас а) не умеют, б) плюют. Морису Ришару ведь тоже можно было придумать какую-нибудь автомобильную катастрофу или развод для пущей слезы. Но они же себе этого не позволяют.

Фильм про Мориса Ришара совпадает с описанием «Википедии», но его интересно смотреть. Морис Ришар там настоящий, живой – и за ним хочется следить.

То же самое можно было сделать про Харламова. Но, во-первых, они не ставят перед собой такую задачу, а во-вторых, их в глубине не интересуют ни Харламов, ни Стрельцов. Их интересует набор сценарных ходов и кнопок. Они их нажимают – и люди хотят прийти в кино и заплатить деньги. Тут человек должен засмеяться, тут – заплакать, так это и работает.

Многие ходы заимствованы из американского кино. Некоторые сцены в «Легенде №17» полностью повторяют сцены американского фильма «Чудо». У BadComedian все это отлично отражено в ролике про «Движение вверх», – сказал Гридасов.

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