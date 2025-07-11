Энрике про «Золотой мяч»: «Надо забивать и отдавать передачи, но также и приносить команде трофеи. Дембеле все это сделал, он далеко впереди всех остальных»
Луис Энрике отдал бы «Золотой мяч» Усману Дембеле.
«Чтобы получить приз, надо забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде.
Если и есть один игрок, который все это сделал, так это Усман Дембеле. По-моему, он далеко впереди всех остальных», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
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