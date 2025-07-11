Энрике про «Золотой мяч»: «Надо забивать и отдавать передачи, но также и приносить команде трофеи. Дембеле все это сделал, он далеко впереди всех остальных»

Луис Энрике отдал бы «Золотой мяч» Усману Дембеле.

«Чтобы получить приз, надо забивать голы и делать результативные передачи, но также и приносить трофеи своей команде.

Если и есть один игрок, который все это сделал, так это Усман Дембеле . По-моему, он далеко впереди всех остальных», – сказал главный тренер «ПСЖ ».