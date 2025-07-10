«Сандерленд» за 21 млн фунтов и бонусы купил вингера Аденгра у «Брайтона»

«Сандерленд» приобрел Симона Аденгра.

Вингер перешел в команду, вернувшуюся в АПЛ , из «Брайтона » и заключил контракт сроком на пять лет.

По данным BBC, за 23-летнего ивуарийца заплатили 21 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.

Аденгра провел 29 игр в Премьер-лиге в минувшем сезоне и забил 2 гола. Подробно со статистикой Симона можно ознакомиться здесь .

Изображение: safc.com