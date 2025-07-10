«Сандерленд» за 21 млн фунтов и бонусы купил вингера Аденгра у «Брайтона»
«Сандерленд» приобрел Симона Аденгра.
Вингер перешел в команду, вернувшуюся в АПЛ, из «Брайтона» и заключил контракт сроком на пять лет.
По данным BBC, за 23-летнего ивуарийца заплатили 21 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.
Аденгра провел 29 игр в Премьер-лиге в минувшем сезоне и забил 2 гола. Подробно со статистикой Симона можно ознакомиться здесь.
Изображение: safc.com
Кто должен заменить «Торпедо»?12568 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сандерленда»
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