Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» – «МЮ». Хозяева играли в красном, гости – в темно-зеленом

Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на то, что они не могли отличить игроков «Манчестер Юнайтед» от соперников из во время матча команд в рамках 19-го тура (0:0).

«Ливерпуль» играл в домашней красной форме, манкунианцы же вышли на поле в темно-зеленом комплекте. Обычно в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» играет в черно-белой форме, если цвета соперника схожи с их красными футболками, но в этом матче «МЮ» предпочел темно-зеленую форму.

«Такое происходит постоянно. Был матч «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед», теперь «Ливерпуль» – . В воскресенье мы получили наибольшее количество жалоб на проблему с цветом формы за все время.

Нам поступили сотни жалоб, мы потратили все утро на их обработку. Это действительно распространенная проблема, большая проблема. От нее страдает 1 из 12 человек», – рассказала Кэтрин Олбани-Уорд, генеральный директор компании Color Blind Awareness, занимающейся просвещением общества в вопросах дальтонизма.

Дальтонизм – особенность зрения человека, выраженная в сниженной способности или полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета. Существуют разные формы дальтонизма. Например, при дейтеранопии наблюдается пониженная чувствительность к зеленому цвету.

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