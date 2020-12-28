«Фратрия» о допуске на футбол с антиковидными паспортами: «Нельзя делить людей и предоставлять преференции переболевшим или привитым»

Объединение болельщиков прокомментировало информацию о том, что «Уфа» будет пускать на матчи обладателей антиковидных паспортов.

«В прессе появилась информация о том, что власти Уфы планируют осуществлять запуск зрителей на футбольные матчи по прививочным паспортам или медицинским справкам.

Мы считаем, что такая инициатива не может быть одобрена и использована в цивилизованном обществе. Сегрегация общества и болельщиков по принципу перенесенных или не перенесенных заболеваний может привести к серьезным последствиям.

Мы считаем, что нельзя делить людей и предоставлять те или иные блага и преференции тем, кто чем-то переболел или был от чего-то привит.

таком случае мы рискуем дойти до абсурдных ситуаций с предматчевыми диспансеризациями болельщиков, желающих попасть на футбол.

В очередной раз мы наблюдаем как самые необдуманные, а порой и абсурдные инновации в первую очередь испытываются именно на любителях футбола, что в свою очередь также вызывает у нас недоумение», – говорится в заявлении «Фратрии».

«Уфа» пустит на футбол людей с антиковидными паспортами: «Может быть хоть полный стадион, если будут фанаты с антителами»