Минспорт: «Посещаемость РПЛ-2023/24 на 18,4% больше, чем годом ранее, а количество правонарушений на стадионах в 2024 году сократилось почти на 15%»

На матчах Мир РПЛ в сезоне-2023/24 было меньше правонарушений, чем в предыдущем.

«Нужно отметить, что при росте посещаемости футбольных матчей количество правонарушений на трибунах снижается.

Так, матчи сезона‑2022/23 Российской Премьер‑лиги посетили более 2,26 млн болельщиков, а сезона‑2023/24 – уже более 2,67 млн болельщиков. В среднем посещаемость каждого матча увеличилась на 2 тысячи человек, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

При этом количество правонарушений на стадионах в 2024 году сократилось почти на 15%: с 453 в 2023 году до 386 в 2024 году», – отметили в пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации.