Блогер Голдбридж: «Худший «МЮ» в истории АПЛ подписал лишь одного игрока. Защитники корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, довольны, надеюсь»

Блогер Марк Голдбридж раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» стал просто посмешищем в это трансферное окно! Худшая команда «Юнайтед» в истории Премьер-лиги – и мы подписали только одного игрока и никого не продали.

Фанаты, защищающие этих корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, надеюсь, вы довольны!» – написал блогер, болеющий за «МЮ».