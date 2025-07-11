Блогер Голдбридж: «Худший «МЮ» в истории АПЛ подписал лишь одного игрока. Защитники корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, довольны, надеюсь»
Блогер Марк Голдбридж раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».
«Юнайтед» стал просто посмешищем в это трансферное окно! Худшая команда «Юнайтед» в истории Премьер-лиги – и мы подписали только одного игрока и никого не продали.
Фанаты, защищающие этих корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, надеюсь, вы довольны!» – написал блогер, болеющий за «МЮ».
Кто должен заменить «Торпедо»?12584 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Марка Голдбриджа
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