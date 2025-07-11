«Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен

«Бавария» перешла к активным действиям в работе над трансфером Луиса Диаса.

Как сообщает Bild, мюнхенцы направили «Ливерпулю» первое предложение – на сумму 52 млн евро. Они не намерены платить больше, чем 60 млн евро плюс бонусы.

Представители колумбийца уже уведомили руководство его нынешней команды о желании игрока перейти в состав чемпионов Германии.