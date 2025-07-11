  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен
45

«Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен

«Бавария» перешла к активным действиям в работе над трансфером Луиса Диаса.

Как сообщает Bild, мюнхенцы направили «Ливерпулю» первое предложение – на сумму 52 млн евро. Они не намерены платить больше, чем 60 млн евро плюс бонусы.

Представители колумбийца уже уведомили руководство его нынешней команды о желании игрока перейти в состав чемпионов Германии.

Кто должен заменить «Торпедо»?11506 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
logoЛуис Диас
logoбундеслига Германия
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты
109 июля, 11:25
Диас хочет прописать в контракте с «Барсой» денежную компенсацию, если клуб не зарегистрирует его до 31 августа (As)
1038 июля, 18:27
Диас сообщил «Баварии», что согласен на трансфер. Переговоров с «Ливерпулем» еще не было (Bild)
727 июля, 09:17
Главные новости
«Реал» продает 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 6 млн евро и 50% от перепродажи
216 минут назад
Самый яркий гол в истории РПЛ, который не был забит: в 2002-м Семшов пожалел «Спартак» из-за лежащего соперника
44 минуты назадСпецпроект
Венгер – Клоппу, назвавшему КЧМ «худшей идеей в футболе»: «Все клубы-участники хотели бы вновь сыграть в турнире. Посещаемость оказалась гораздо выше ожидаемой»
34сегодня, 04:20
«Торпедо» исключили из РПЛ, «Оренбург» или «Урал» займут его место, Fan ID не отменят, Анисимова не пустила Соболенко в финал «Уимблдона», академия Плющенко просит 22,5 млн рублей и другие новости
10сегодня, 04:10
Паредес вернулся в «Бока Хуниорс» из «Ромы» за 300 000 евро. Презентацию хавбека посетили более 50 тысяч болельщиков
17сегодня, 03:39Фото
«Я не сторонник Fan ID, но потратить 10-15 минут на оформление не так сложно». Дьяков о карте болельщика
16сегодня, 03:15
«Хватит «Зенита»!» Смородская считает, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал», а не «Оренбург»
52сегодня, 02:04
«Наполи» требует у «Галатасарая» банковских гарантий оплаты 75 млн евро за Осимхена в течение 5 лет
7сегодня, 01:35
Энрике про «Золотой мяч»: «Надо забивать и отдавать передачи, но также и приносить команде трофеи. Дембеле все это сделал, он далеко впереди всех остальных»
53вчера, 22:06
Блогер Голдбридж: «Худший «МЮ» в истории АПЛ подписал лишь одного игрока. Защитники корыстных мудаков, которых возбуждает новый стадион для концертов Бейонсе, довольны, надеюсь»
35вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мойзес об истекающем контракте с ЦСКА: «Интерес должен идти в первую очередь от клуба. Не буду ломиться в дверь»
13 минуты назад
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Родиной», «Акрон» против «СКА Хабаровск»
36 минут назад
«Сочи» включился в борьбу за Мухина. Сообщалось, что хавбека ЦСКА хочет арендовать «Ростов»
152 минуты назад
Исполком РФС учтет позицию РПЛ перед решением по замене «Торпедо»
8сегодня, 04:36
Корнеев сожалеет об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Позорище некомпетентным руководителям! Грустный момент для всего российского футбола»
4сегодня, 03:53
Обамеянг может вернуться в «Марсель». 36-летний форвард покинет «Аль-Кадисию» свободным агентом
1сегодня, 03:02
Валерий Овчинников за ужесточение лимита в РПЛ: «Скоро бразильцы будут играть 11 на 11. Иностранец должен выступать за сборную»
5сегодня, 02:46
«Спартак» предложил Коко 3-летний контракт. «Торино» подтвердил переговоры с красно-белыми
9сегодня, 01:52
Матеус Алвес: «Знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Это великий клуб с победной историей в еврокубках»
4сегодня, 01:14
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. «Торпедо» Кутаиси обыграло «Ордабасы», «Неман» одолел «Урарту», «Динамо» Брест победило «Сутьеска Никшич», «Флора» против «Валюра»
3вчера, 20:24Live