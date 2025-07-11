«Бавария» предложила «Ливерпулю» 52 млн евро за Диаса. Вингер сообщил мерсисайдцам, что хочет в Мюнхен
«Бавария» перешла к активным действиям в работе над трансфером Луиса Диаса.
Как сообщает Bild, мюнхенцы направили «Ливерпулю» первое предложение – на сумму 52 млн евро. Они не намерены платить больше, чем 60 млн евро плюс бонусы.
Представители колумбийца уже уведомили руководство его нынешней команды о желании игрока перейти в состав чемпионов Германии.
Кто должен заменить «Торпедо»?11506 голосов
«Оренбург»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
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