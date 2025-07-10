Йерай Альварес отстранен от футбола за допинг. Защитник «Атлетика» сообщил, что принял препарат от выпадения волос с запрещенным веществом, а положительный тест сдал после игры с «МЮ»

Йерай Альварес сообщил об отстранении от футбола из-за выявления допинга.

«Несколько недель назад мне сообщили, что я сдал положительный тест на допинг после первого матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Эта новость стала для меня тяжелым ударом, и, честно говоря, я не мог в это поверить, поскольку никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества.

С тех пор как я победил свою болезнь (рак яичек – Спортс”), я на протяжении многих лет прохожу лечение от алопеции (патологического выпадения волос – Спортс”), и, изучив ситуацию, мы установили, что положительный результат был вызван непреднамеренным приемом профилактического препарата против выпадения волос, который содержал запрещенное вещество», – сообщил защитник «Атлетика ».

Клуб из Бильбао в своем заявлении указал на «человеческую ошибку» Йерая и отметил, что оказывает футболисту поддержку.

Альварес в минувшем сезоне провел 21 матч в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь .