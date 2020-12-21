Жоаозиньо получал угрозы после матча со «Спартаком»: «Писали, что я обезьяна. Читал и улыбался»

Полузащитник Жоаозиньо рассказал, что получал угрозы после матча 18-го тура со (1:0).

– Подтрибунка со «Спартаком». Ты говорил, что не бил Хинкеля. Но что вообще произошло, что ты видел?

– Ничего такого, я просто ждал Айртона, чтобы поблагодарить за игру и обменяться майками.

Их тренер [Тедеско] начал ругаться с нашим капитаном [Джанаевым], потом появился второй агрессивный тренер [Хинкель].

Я сказал «easy» (полегче), получил в ответ некрасивое слово, на этом все закончилось. Все это я рассказывал на заседании КДК, когда включался по видеоконференции.

Повторюсь, я ничего не делал. Не знаю, с чего он решил, что я его ударил. Этого точно не было.

– Было много мата?

– Да, «Спартак» обиделся из-за поражения: думали, что должны взять 3 очка, но не смогли.

Наверное, решили выпустить злость на нас и сместить внимание от своего поражения. Чтобы журналисты спрашивали об этом инциденте, а не об игре. Это было некрасиво. Они сами это понимают.

– Тедеско обвинил Бородина в расизме.

– Это его мнение, в словах Бородина ни я, ни комиссия его не увидели. Я живу в России 10 лет и, конечно, сталкивался с расизмом. Он есть во всем мире – например, в Германии и даже в Бразилии.

Если человек говорит, что ты – обезьяна, негр, то это расизм, но фразы «это наш Колизей», «наш город» … Я не считаю это расизмом.

– Ты сказал, что сталкивался с расизмом. При каких обстоятельствах?

– Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причем это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» – то же самое.

Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты обезьяна, ты негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают.

Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье.

– Что писали?

– Что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать? – сказал .