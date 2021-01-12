Игроки «Барсы» были недовольны комментарием Гризманна о плохой игре в обороне после Суперкубка (Cadena SER)

У нападающего «Барселоны» возникли проблемы из-за его комментария после игры с «Атлетиком» (2:3 ОТ) в финале Суперкубка Испании.

Француз, напомним, сделал акцент на неудачной игре команды в обороне: «Барса» облажалась. Мы плохо оборонялись, никто не подсказывал друг другу».

По данным Cadena SER, это вызвало недовольство некоторых одноклубников Гризманна. Они решили, что эти слова касаются, в частности, вратаря Марка-Андре тер Стегена и некоторых защитников.

Как сообщает As, окружение Гризманна утверждает, что замечания игрока не только не вызвали возражений, но, напротив, получили поддержку со стороны многих партнеров по команде.

Как же «Барса» упустила Суперкубок: дважды вели благодаря Гризманну, но «Атлетик» спасся и прибил в дополнительное