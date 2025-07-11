«Арсенал» и «Челси» согласовали переход Мадуэке за 50+ млн фунтов. Вингер подпишет контракт на 5 лет
Нони Мадуэке продолжит карьеру в «Арсенале».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» согласовали с «Челси» трансфер вингера. За 23-летнего англичанина заплатят свыше 50 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.
Мадуэке уже согласовал с «Арсеналом» контракт, рассчитанный на пять лет.
Нони провел в составе «синих» два с половиной сезона и забил 13 голов в АПЛ за 67 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто должен заменить «Торпедо»?11504 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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