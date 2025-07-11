«Арсенал» и «Челси» согласовали переход Мадуэке за 50+ млн фунтов. Вингер подпишет контракт на 5 лет

Нони Мадуэке продолжит карьеру в «Арсенале».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» согласовали с «Челси » трансфер вингера. За 23-летнего англичанина заплатят свыше 50 млн фунтов, также предусмотрены бонусы.

Мадуэке уже согласовал с «Арсеналом » контракт, рассчитанный на пять лет.

Нони провел в составе «синих» два с половиной сезона и забил 13 голов в АПЛ за 67 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .