Хуммельс о травме Мусиалы после столкновения с Доннаруммой: «Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. Виноваты оба игрока. Стыки бывают и погрязнее»

Матс Хуммельс оценил столкновение Джамала Мусиалы с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. В этой травме виноваты оба футболиста, вот как я бы сказал.

Иногда понимаешь, что ситуация слишком рискованная, легко можно получить травму. И так мне казалось с самого начала этого момента.

Это очень серьезная травма. Джамал – отличный игрок, но в каждой игре полевые футболисты и вратари оказываются в сложных ситуациях, а стыки бывают намного более грязными», – сказал экс-защитник «Баварии» в подкасте Alleine ist schwer.

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