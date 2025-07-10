Хуммельс о травме Мусиалы после столкновения с Доннаруммой: «Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. Виноваты оба игрока. Стыки бывают и погрязнее»
Матс Хуммельс оценил столкновение Джамала Мусиалы с Джанлуиджи Доннаруммой.
«Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. В этой травме виноваты оба футболиста, вот как я бы сказал.
Иногда понимаешь, что ситуация слишком рискованная, легко можно получить травму. И так мне казалось с самого начала этого момента.
Это очень серьезная травма. Джамал – отличный игрок, но в каждой игре полевые футболисты и вратари оказываются в сложных ситуациях, а стыки бывают намного более грязными», – сказал экс-защитник «Баварии» в подкасте Alleine ist schwer.
Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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