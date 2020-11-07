Вратарь «Виннипега» Бердин сделал репост о Навальном: «Жить нужно так, чтобы из-за тебя разворачивали самолеты»

Вратарь отреагировал на ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

22-летний хоккеист в инстаграме сделал репост записи с изображением Навального и его супруги Юлии и подписью «Жить нужно так, чтобы из-за тебя разворачивали самолеты и закрывали аэропорты, пока ты смотришь «Рика и Морти» с любимкой».

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.

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