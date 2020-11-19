Евгения Медведева: «После Олимпиады-2018 пыталась всем что-то доказать. Но сейчас думаю, что уже все доказала»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, что заставляет ее продолжать карьеру.

– На самом деле я просто заставляю себя, вот и весь секрет. И иногда мне приходится собираться и быть очень жесткой с собой.

Это не так, что: «Мне всегда легко кататься, ведь я так люблю фигурное катание!» Нет. В некоторые моменты мне действительно приходится просто заставлять себя. И сейчас я это делаю. Как и многие другие люди в это время.

– Этот год для тебя выдался непростым, не думала завязать со спортом?

– Не люблю отвечать на эти вопросы. Но мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию.

Не очень люблю это выражение – «сохранять мотивацию», но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где все опять будет болеть. Но я стараюсь. И это все, что я могу сейчас сказать. Все меняется очень быстро.

– Ты к своим годам уже достигла многого в спорте. Что вообще дает тебе мотивацию соревноваться на этом уровне?

– Мои фанаты. Это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед.

После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать. Но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала. Я просто люблю фигурное катание, я люблю те эмоции, которые оно мне дарит, люблю видеть счастливые лица на трибунах. Я люблю реакцию публики.

Это так круто слышать, как люди аплодируют и что-то кричат после моих выступлений. На турнирах мы все-таки соревнуемся друг с другом, и, давайте будем честны, ты чувствуешь себя чуточку лучше, когда зрители все-таки как будто погромче после твоего выступления по сравнению с другими. Я люблю это чувство, когда публика приветствует тебя на льду.

– Какой след ты бы хотела оставить в фигурном катании?

– Я думала об этом недавно, если честно. Хочу, чтобы людям и зрителям запомнилось, что я всегда боролась и преодолевала все трудности с улыбкой на лице, и никогда не опускала руки.

Так случилось, что на моем пути было много препятствий, и хотелось, чтобы люди помнили, что я проходила через эти препятствия с высоко поднятой головой, – сказала Медведева.

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