Фазель о проведении ЧМ-2021 в России: «Работают санкции WADA. Ничего не поделаешь»

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что ЧМ-2021 не может пройти в России.

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи турнира из Минска.

– Понимаю, какие у вас были тяжелые дни в последнее время. Представляю, какая головная боль есть сейчас, где же пройдет хоккейный чемпионат мира-2021. Но спрошу прямо – есть хотя бы один шанс, что турнир состоится в России?

– Нет, потому что работают санкции Всемирного антидопингового агентства. До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны, президент ФХР Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург.

Но теперь никаких вариантов нет, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь.

– Какие теперь варианты есть у Международной федерации хоккея? Где же состоится чемпионат мира?

– Мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия, – сказал Фазель.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия не сможет принимать у себя международные турниры в ближайшие 2 года.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

Теперь официально: Лукашенко остался без ЧМ. Объясняем почему и где теперь будут играть