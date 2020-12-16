Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за потасовку с Минеевым. Она спровоцировала массовую драку

Средневеса АСА Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за потасовку с чемпионом AMC Fight Nights Global Владимиром Минеевым.

Инцидент произошел на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup 24 декабря в Москве. В результате потасовка переросла в массовую драку.

В дело вынуждены были вмешаться сотрудники ОМОНа.

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