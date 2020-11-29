Евгений Савин о Беларуси: «Там ломают народ. Делающие это люди при жизни в аду. Мне очень больно»

Бывший футболист, а ныне блогер поделился мнением о происходящих в Беларуси событиях.

– У тебя довольно жесткая гражданская позиция. Ты был в Беларуси в августе, когда все случилось.

– Да-да. У меня в семье практически каждый день это обсуждается. То, что происходит в Беларуси… Честно, мне больно. Правда.

Там очень добрые люди, гостеприимно. Беларусь – крутая! Ну правда! Очень крутая страна. То, что сейчас там происходит… Блин, я смотрю на это и думаю: «Господи, это ад». Люди, которые это делают, они при жизни в аду. Им ничего уже не поможет. То, что там происходит, как там ломают народ…

Я стараюсь не касаться политики, но то, что там люди, выходя на улицу, могут никуда не вернуться. То, что там в футболе даже происходит. Когда футболисты отказываются держать руку, на прикладывая к гербу, и их за это могут не вызвать в сборную, отстранить. Это просто кошмар! Это реально ужас.

Мне очень больно. Правда. У меня жена из Беларуси, тестюган (отец жены – прим.) тоже из Беларуси, дочь моя получается наполовину белоруска.

Мне на все происходящее в стране смотреть неприятно, – цитирует Савина Tribuna.com со ссылкой на канал «Сычев подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

«Если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию». В Беларуси пытаются наказать форварда ЦСКА за позицию по Лукашенко