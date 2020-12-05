⚡ Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России, Бойкова и Козловский – 2-е, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,99
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 221,39
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 211,95
5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 207,03
6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 196,04
7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 194,77
8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 189,76
9. Алина Пепелева – Роман Плешков – 189,64
10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 188,91
11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 173,20
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,58
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 147,51
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 144,38
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 138.70
5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 132,52
6. Карина Акопова – Никита Рахманин – 129,33
7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 127,35
8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 126,07
9. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 125,35
10. Алина Пепелева – Роман Плешков – 124,19
11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 112,24