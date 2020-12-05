⚡ Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России, Бойкова и Козловский – 2-е, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,99

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 221,39

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 211,95

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 207,03

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 196,04

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 194,77

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 189,76

9. Алина Пепелева – Роман Плешков – 189,64

10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 188,91

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 173,20

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,58

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 147,51

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 144,38

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 138.70

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 132,52

6. Карина Акопова – Никита Рахманин – 129,33

7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 127,35

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 126,07

9. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 125,35

10. Алина Пепелева – Роман Плешков – 124,19

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 112,24