⚡ Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России, Бойкова и Козловский – 2-е, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Алексей Святченко Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алина Пепелева Диана Мухаметзянова Илья Миронов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Иван Бальченко Анастасия Балабанова Фигурное катание

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. 

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение 

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,99

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 221,39

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 211,95

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 207,03

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 196,04

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 194,77

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 189,76

9. Алина Пепелева – Роман Плешков – 189,64

10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 188,91

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 173,20

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,58

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 147,51

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 144,38

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 138.70

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 132,52

6. Карина Акопова – Никита Рахманин – 129,33

7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 127,35

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 126,07

9. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 125,35

10. Алина Пепелева – Роман Плешков – 124,19

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 112,24

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