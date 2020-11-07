Овечкин о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о 45-м президенте США Дональде Трампе и главе России Владимире Путине.
– Дональд Трамп?
– Веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик.
– В хоккее разбирается?
– Еще бы. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников.
– Владимир Путин?
– Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым, – заявил Овечкин.