Овечкин о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении»

Нападающий высказался о 45-м президенте США Дональде Трампе и главе России Владимире Путине.

– Дональд Трамп?

– Веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик.

– В хоккее разбирается?

– Еще бы. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников.

– Владимир Путин?

– Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым, – заявил Овечкин.