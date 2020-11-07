Овечкин о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Дональд Трамп Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о 45-м президенте США Дональде Трампе и главе России Владимире Путине.

– Дональд Трамп?

– Веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик.

– В хоккее разбирается?

– Еще бы. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников.

– Владимир Путин?

– Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым, – заявил Овечкин.

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