Широков о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к тренеру .

– В «Спартаке» остался Тедеско. Неожиданность?

– В контексте «Спартака» – нет.

– Почему?

– Такое впечатление, решение принимается наоборот: когда надо убрать, не убирают, когда не надо – убирают. Ну, остается и остается, что делать.

– Считаете, надо было убирать?

– Оптимальное время для замены тренера, тем более если он говорит, что не будет дальше работать – зима, когда новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграть, что-то наработать.

– Вам нравится тренер Тедеско?

– Нет.

– Чем – тем, какой футбол ставит, как себя ведет?

– То, как он себя ведет – это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным.

И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят – а какой спартаковский? Спартаковский – это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях – скорость, атлетизм… Но все равно – это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки.

Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему все время так не играет, не знаю.

– Ну и сравнение у вас – свинья на веревке. Откуда эти выражения?

– Из жизни. Школа жизни, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».