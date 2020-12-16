Широков о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о своем отношении к тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.
– В «Спартаке» остался Тедеско. Неожиданность?
– В контексте «Спартака» – нет.
– Почему?
– Такое впечатление, решение принимается наоборот: когда надо убрать, не убирают, когда не надо – убирают. Ну, остается и остается, что делать.
– Считаете, надо было убирать?
– Оптимальное время для замены тренера, тем более если он говорит, что не будет дальше работать – зима, когда новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграть, что-то наработать.
– Вам нравится тренер Тедеско?
– Нет.
– Чем – тем, какой футбол ставит, как себя ведет?
– То, как он себя ведет – это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать все время, быть недовольным.
И футбол, который он ставит, не спартаковский стиль. Понятно, что сейчас многие говорят – а какой спартаковский? Спартаковский – это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях – скорость, атлетизм… Но все равно – это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки.
Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему все время так не играет, не знаю.
– Ну и сравнение у вас – свинья на веревке. Откуда эти выражения?
– Из жизни. Школа жизни, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».