Ковальчук перешел в «Авангард»

Нападающий будет играть за .

Омский клуб подтвердил подписание контракта с форвардом. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что 37-летний хоккеист получит 20 миллионов рублей до конца сезона по контракту с «ястребами».

Минувший чемпионат Ковальчук начинал в «Лос-Анджелесе», после чего «Кингс» расторгли с ним контракт.

Затем он подписал соглашение с «Канадиенс» на правах свободного агента. После этого «Монреаль» обменял нападающего в .

Ранее в КХЛ Ковальчук играл за , выиграв с клубом два Кубка Гагарина.