Ковальчук перешел в «Авангард»

Теги Авангард СКА переходы Вашингтон Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Хоккей

Нападающий Илья Ковальчук будет играть за «Авангард».

Омский клуб подтвердил подписание контракта с форвардом. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что 37-летний хоккеист получит 20 миллионов рублей до конца сезона по контракту с «ястребами».

Минувший чемпионат Ковальчук начинал в «Лос-Анджелесе», после чего «Кингс» расторгли с ним контракт.

Затем он подписал соглашение с «Канадиенс» на правах свободного агента. После этого «Монреаль» обменял нападающего в «Вашингтон».

Ранее в КХЛ Ковальчук играл за СКА, выиграв с клубом два Кубка Гагарина.

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