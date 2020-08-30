Ковальчук перешел в «Авангард»

Нападающий Илья Ковальчук будет играть за «Авангард».
Омский клуб подтвердил подписание контракта с форвардом. Соглашение заключено по схеме «1+1».
Ранее сообщалось, что 37-летний хоккеист получит 20 миллионов рублей до конца сезона по контракту с «ястребами».
Минувший чемпионат Ковальчук начинал в «Лос-Анджелесе», после чего «Кингс» расторгли с ним контракт.
Затем он подписал соглашение с «Канадиенс» на правах свободного агента. После этого «Монреаль» обменял нападающего в «Вашингтон».
Ранее в КХЛ Ковальчук играл за СКА, выиграв с клубом два Кубка Гагарина.